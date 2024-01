Previsioni Meteo Catanzaro: Oggi, Sabato 13 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Previsioni Meteo Sabato 13 Gennaio a Catanzaro: Cielo Sereno e Temperature Mitigate

Il meteo a Catanzaro per Sabato 13 Gennaio si presenta stabile e con condizioni favorevoli per le attività all’aperto. Durante la notte le condizioni saranno di cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai 6.5°C, ma con una temperatura percepita leggermente inferiore, attorno ai 5.3°C. Il vento soffierà a una velocità moderata di circa 6.7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche leggere di circa 7.4km/h e assenza di precipitazioni. L’umidità si aggira intorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1019hPa.

La mattina il cielo si manterrà sereno, con una progressiva riduzione della copertura nuvolosa fino al 9% verso le prime ore. Le temperature tenderanno a salire leggermente, attestandosi intorno ai 6.1°C, con una percezione termica di 5.2°C. Il vento si manterrà moderato, con velocità comprese tra i 5.6 e i 7.8km/h, proveniente principalmente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 62% con una pressione atmosferica in leggero aumento a 1020hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni atmosferiche vedranno un aumento della copertura nuvolosa fino al 43%, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno miti, intorno ai 10.7°C, con una percezione termica di 9.1°C. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 1.7km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità tenderà a salire al 51%, con una pressione atmosferica stabile a 1020hPa.

Nella sera il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 39%. Le temperature si manterranno intorno ai 10.2°C, con una percezione termica leggermente inferiore, attorno agli 8.6°C. Il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 9.9km/h e proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si aggira intorno al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1021hPa.

In generale, le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Catanzaro indicano un cielo sostanzialmente sereno durante la notte e le prime ore della mattina, con un’incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori mitigati, con una leggera variazione tra le diverse fasce orarie, e senza precipitazioni significative in vista. Queste condizioni renderanno la giornata ideale per svolgere attività all’aperto o per godersi una piacevole passeggiata in questa incantevole città.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.3° perc. 5° prob. 1 % 6.7 NNO max 6.9 Maestrale 59 % 1019 hPa 8 poche nuvole 7.6° perc. 7.6° prob. 2 % 3.7 NNE max 5.8 Grecale 59 % 1021 hPa 11 poche nuvole 10.5° perc. 8.9° Assenti 1.1 OSO max 10.1 Libeccio 52 % 1021 hPa 14 nubi sparse 10.2° perc. 8.6° Assenti 2.6 OSO max 9.9 Libeccio 53 % 1021 hPa 17 nubi sparse 6.2° perc. 4.5° Assenti 8.1 ONO max 10.4 Maestrale 74 % 1022 hPa 20 cielo sereno 5.3° perc. 2.7° Assenti 11.3 ONO max 18 Maestrale 70 % 1023 hPa 23 cielo sereno 5.3° perc. 2.5° Assenti 13.1 ONO max 24.2 Maestrale 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:10