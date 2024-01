Previsioni Meteo Catanzaro: Oggi, Mercoledì 17 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Mercoledì 17 Gennaio indicano un cielo per lo più coperto per l’intera giornata, con temperatura massima attesa intorno ai 17.7°C e minima di 11.7°C. La probabilità di precipitazioni sarà assente e l’umidità si manterrà intorno al 65-88% durante le diverse fasce orarie.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura che oscillerà intorno ai 11.7-15.9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con velocità variabili da 9.3km/h a 20km/h.

Nel pomeriggio e fino alla sera, il cielo si presenterà coperto con una temperatura massima di 17.7°C e una minima di 14.1°C. Il vento rimarrà costante in direzione da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 18-22.2km/h. L’umidità, durante queste ore, si manterrà tra il 66-77%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 12.9-14.1°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità media di 5-7.3km/h. L’umidità sarà intorno al 56-88%.

Pertanto, si consiglia di programmare le attività all’aperto tenendo conto delle temperature e mantenendo un abbigliamento adeguato. Seguire costantemente gli aggiornamenti meteo sarà fondamentale per adattarsi in modo ottimale alle condizioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12° perc. 11.5° Assenti 11.3 ONO max 16.7 Maestrale 88 % 1015 hPa 8 nubi sparse 13.7° perc. 13.1° Assenti 8.7 O max 16.2 Ponente 77 % 1016 hPa 11 nubi sparse 17.7° perc. 17.1° Assenti 8.2 O max 17.6 Ponente 63 % 1014 hPa 14 cielo coperto 17° perc. 16.7° Assenti 8 SO max 18 Libeccio 71 % 1013 hPa 17 cielo coperto 15.3° perc. 14.8° Assenti 7.6 O max 12.5 Ponente 73 % 1014 hPa 20 cielo coperto 14.4° perc. 13.6° Assenti 5.8 ONO max 8.1 Maestrale 65 % 1013 hPa 23 nubi sparse 14° perc. 12.9° Assenti 5.1 ONO max 7.3 Maestrale 56 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:14