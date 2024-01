Previsioni Meteo Catanzaro: Oggi, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per oggi a Catanzaro vedono il persistere di nubi sparse durante la mattina con una copertura nuvolosa che si attesta intorno al 55%. La temperatura massima nelle prime ore del pomeriggio raggiungerà i 12.6°C con una percezione più calda di circa 11.6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 13km/h con una probabilità di pioggia del 4%. L’umidità nell’aria sarà del 64% e la pressione atmosferica a livello del mare si manterrà costante sui 1015hPa.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa scenderà al 47% e le temperature si abbasseranno fino a raggiungere i 11.6°C, con una percezione più fredda di 10.8°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a una velocità di 12.6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità nell’aria salirà al 74% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile sui 1017hPa.

Nel corso della sera, la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente al 34% con poche nuvole presenti all’orizzonte. Le temperature si manterranno abbastanza stabili, attestandosi intorno ai 8.6°C, mentre la percezione sarà di 8.2°C. Il vento da Nord soffierà a una velocità di 6.9km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità nell’aria sarà del 80% e la pressione atmosferica resterà stabile sui 1021hPa.

In conclusione, le previsioni indicano quindi una giornata con nubi sparse e poche nuvole, senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori non troppo rigidi, oscillando intorno ai 12.6°C per poi scendere gradualmente durante il pomeriggio e la sera. Il vento sarà moderato, proveniente prevalentemente da nord. L’umidità sarà abbastanza elevata, ma la pressione atmosferica rimarrà costante. Sulle strade di Catanzaro, si consiglia di guidare con prudenza, tenendo conto delle condizioni meteo attese.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.6° perc. 6.6° prob. 17 % 12.2 NNO max 21.3 Maestrale 79 % 1009 hPa 8 nubi sparse 10.2° perc. 9.3° prob. 38 % 7.8 N max 17 Tramontana 78 % 1013 hPa 11 nubi sparse 13.2° perc. 12.2° prob. 24 % 6 NNE max 10.7 Grecale 62 % 1015 hPa 14 nubi sparse 12.6° perc. 11.7° Assenti 7.3 N max 14.9 Tramontana 68 % 1016 hPa 17 nubi sparse 8.9° perc. 7.7° Assenti 8 N max 10.3 Tramontana 84 % 1019 hPa 20 poche nuvole 8.2° perc. 7.4° Assenti 5.8 N max 7.8 Tramontana 82 % 1021 hPa 23 nubi sparse 8.7° perc. 8.7° Assenti 4.7 NNE max 6.9 Grecale 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:05