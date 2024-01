Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Catanzaro per il Martedì 9 Gennaio mostrano condizioni meteo generalmente stabili durante l’intera giornata.

Durante la notte, ci attendiamo che il cielo sia coperto con una copertura nuvolosa intorno al 88%. Le temperature saranno comprese tra 7.4°C e 7.7°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore agli effettivi valori termici. I venti soffieranno da Nord – Nord Ovest con velocità variabili tra 6.6km/h e 12.1km/h, e non ci dovrebbero essere forti raffiche. La probabilità di precipitazioni è di circa il 16%, con un’umidità dell’aria attesa intorno all’80-83% e una pressione atmosferica di circa 1009-1011hPa.

Le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente nelle prime ore della mattina, con una diminuzione della copertura nuvolosa al di sotto del 40% e un cielo prevalentemente sereno o con poche nuvole. Le temperature tenderanno a salire, attestandosi tra i 7.9°C e i 13.3°C, con una percezione di calore leggermente superiore. I venti continueranno a soffiare da Nord con una leggera diminuzione della velocità, mentre la probabilità di precipitazioni diminuirà fino al 7-13%. L’umidità dell’aria si attesterà tra il 59% e il 81%, con una pressione atmosferica attorno ai 1012-1015hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura intorno al 60%, mantenendo condizioni generali di stabilità e assenza di precipitazioni. Le temperature caleranno leggermente, oscillando tra i 9.6°C e i 13.3°C, mentre i venti provenienti da Nord – Nord Est raggiungeranno una velocità massima di 11.2km/h. L’umidità dell’aria aumenterà fino all’82%, con una pressione atmosferica di circa 1017-1018hPa.

In serata, le previsioni indicano un aumento della copertura nuvolosa fino al 61%, mantenendo comunque condizioni meteorologiche stabili e senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno attorno agli 8.5°C, con una percezione di calore costante. I venti soffieranno con una velocità inferiore a 7km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno all’82-84%, con una pressione atmosferica di 1022hPa.

In generale, le condizioni meteo previste per Catanzaro il Martedì 9 Gennaio saranno caratterizzate da una stabilità del tempo, con cielo in prevalenza sereno o con nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori invernali, tendenzialmente compresi tra i 7.4°C e i 13.3°C. I venti saranno moderati e non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, se hai in programma attività all’aperto o spostamenti in città, tieni presente che le condizioni meteo saranno complessivamente favorevoli, con temperature fresche tipiche della stagione invernale e un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 7.7° perc. 6.6° prob. 48 % 6.9 NNO max 7.9 Maestrale 83 % 1009 hPa 3 nubi sparse 7.4° perc. 5.8° prob. 16 % 8.5 NNO max 10.3 Maestrale 80 % 1010 hPa 6 nubi sparse 7.9° perc. 6.5° prob. 16 % 8.2 NNO max 11.9 Maestrale 81 % 1012 hPa 9 poche nuvole 11.8° perc. 10.8° prob. 12 % 5.7 N max 10.3 Tramontana 66 % 1015 hPa 12 poche nuvole 13.5° perc. 12.4° prob. 5 % 3 NNE max 7.9 Grecale 59 % 1015 hPa 15 nubi sparse 11.7° perc. 10.8° Assenti 4.8 NNE max 11.2 Grecale 73 % 1017 hPa 18 nubi sparse 8.7° perc. 8° Assenti 5.9 N max 9.4 Tramontana 84 % 1020 hPa 21 nubi sparse 8.5° perc. 8.5° Assenti 4.5 N max 6.8 Tramontana 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:04