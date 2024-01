Previsioni Meteo Catanzaro: Domani, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 16 Gennaio a Catanzaro prevedono un cielo prevalentemente sereno durante la mattina. La temperatura si manterrà tra i 12.3°C e i 15.8°C, con venti provenienti da Ovest con una velocità compresa tra 9.9km/h e 21.3km/h. La probabilità di precipitazioni è piuttosto bassa, ma l’umidità si manterrà intorno al 76-89%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 14.8°C. La velocità del vento rimarrà costante tra i 15.5km/h e i 24.7km/h, con direzione Ovest. Anche in questo caso, le precipitazioni saranno molto improbabili.

La situazione non cambierà molto durante la sera, con un cielo ancora sereno e temperature comprese tra gli 11.5°C e i 12°C. La velocità dei venti tenderà a aumentare leggermente, arrivando a toccare i 29.9km/h.

Per quanto riguarda la notte, ci si attende un cielo sereno con una lieve diminuzione delle temperature, che si manterranno attorno ai 11°C. La velocità del vento oscillerà tra i 12.2km/h e i 16.1km/h provenienti sempre da Ovest.

In conclusione, Martedì 16 Gennaio a Catanzaro si prospetta una giornata tranquilla e soleggiata, ideale per svolgere le proprie attività all’aperto. Consultare le previsioni del tempo prima di pianificare le attività quotidiane può essere utile per organizzare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 12.8° perc. 12.3° prob. 28 % 25.5 ONO max 49.1 Maestrale 82 % 1005 hPa 3 cielo coperto 12.9° perc. 12.4° prob. 23 % 21 ONO max 41.1 Maestrale 84 % 1006 hPa 6 cielo coperto 12.3° perc. 11.9° prob. 27 % 14.4 O max 27.8 Ponente 89 % 1008 hPa 9 cielo coperto 15° perc. 14.5° prob. 28 % 10.8 O max 20.9 Ponente 76 % 1010 hPa 12 nubi sparse 16.7° perc. 16.1° prob. 24 % 17.4 O max 32.3 Ponente 63 % 1009 hPa 15 cielo sereno 14.8° perc. 14.3° prob. 3 % 15.5 O max 30.5 Ponente 75 % 1011 hPa 18 cielo sereno 12° perc. 11.5° prob. 10 % 13 ONO max 25.9 Maestrale 87 % 1012 hPa 21 cielo sereno 11.9° perc. 11.4° prob. 18 % 15.4 ONO max 29.9 Maestrale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:12