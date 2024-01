Previsioni Meteo Catania: Oggi, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 7 Gennaio a Catania si presentano con variazioni climatiche significative lungo l’arco della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura di 11.3°C e una moderata velocità del vento che raggiungerà un massimo di 56.6km/h, proveniente da ovest.

Nella mattina, le nuvole saranno presenti in modo sparso, con una leggera aumentata della temperatura fino a 13°C e un vento che potrà raggiungere i 66.3km/h.

Nel primo pomeriggio, si prevedono le nuvole sparse con una temperatura massima di 14.5°C e la velocità del vento in aumento fino a 68.8km/h.

Dalla metà del pomeriggio fino alla sera, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura in calo fino a 10.9°C e una velocità del vento che si manterrà costante attorno ai 60km/h.

In generale, il livello di copertura nuvolosa si manterrà variabile, con qualche piccola probabilità di precipitazioni, mentre l’umidità oscillerà tra il 54% e il 60%, senza particolari variazioni nella pressione atmosferica.

In conclusione, il tempo a Catania per Domenica 7 Gennaio si caratterizzerà per una giornata variabile, con nuvolosità alternata a schiarite e un vento sostenuto da ovest. Sia i cittadini sia chiunque abbia programmato delle attività all’aperto dovrebbero prendere in considerazione queste previsioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 11.4° perc. 10.4° prob. 40 % 38.4 O max 55.8 Ponente 67 % 998 hPa 8 poche nuvole 11.9° perc. 10.6° Assenti 39.7 O max 65.1 Ponente 59 % 1003 hPa 11 nubi sparse 14.3° perc. 13.1° prob. 7 % 40.4 O max 62.6 Ponente 49 % 1004 hPa 14 poche nuvole 13.9° perc. 12.7° prob. 3 % 39.9 O max 66.9 Ponente 50 % 1004 hPa 17 nubi sparse 11.7° perc. 10.4° prob. 13 % 37.1 O max 63.5 Ponente 57 % 1006 hPa 20 cielo sereno 11.1° perc. 9.7° prob. 3 % 36 O max 62.1 Ponente 57 % 1007 hPa 23 nubi sparse 10.9° perc. 9.7° prob. 7 % 31.9 O max 57.4 Ponente 60 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:12