Previsioni Meteo Catania: Domani, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Venerdì 12 Gennaio a Catania promettono un meteo decisamente instabile, caratterizzato da un’abbondante presenza di piogge e una copertura nuvolosa significativa.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, ci aspettiamo piogge leggere con una copertura nuvolosa che sfiora il 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 11°C, con una leggera diminuzione percepita a causa di venti leggeri provenienti da Est – Sud Est.

Proseguendo verso la mattina, le piogge si intensificheranno, con valori di copertura nuvolosa che rimarranno elevati. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma temperature e umidità rimarranno costanti.

Nel corso del pomeriggio, non saranno in vista miglioramenti significativi, con piogge e nuvole a dominare il cielo di Catania. I venti provenienti da Est – Nord Est potranno risultare fastidiosi, raggiungendo valori superiori ai 15km/h.

La sera vedrà una persistente presenza di piogge, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa e delle raffiche di vento. Le temperature rimarranno pressoché stabili, attestandosi attorno ai 11°C.

In conclusione, Venerdì 12 Gennaio a Catania sarà caratterizzato da un meteo instabile, con piogge diffuse e una copertura nuvolosa costante, che renderanno consigliabile munirsi di ombrello e abbigliamento adeguato per fronteggiare il maltempo. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo, consultando fonti ufficiali o servizi di previsioni affidabili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11.5° perc. 11.1° 0.99 mm 4.5 ESE max 7.1 Scirocco 90 % 1016 hPa 3 pioggia leggera 11.2° perc. 10.8° 0.81 mm 5 ESE max 7.7 Scirocco 90 % 1015 hPa 6 pioggia moderata 10.7° perc. 10.3° 1.85 mm 6.9 ESE max 9.9 Scirocco 93 % 1015 hPa 9 pioggia moderata 11.3° perc. 10.9° 1.18 mm 12.5 ENE max 16.2 Grecale 92 % 1017 hPa 12 pioggia leggera 11.4° perc. 10.8° 0.6 mm 14.9 ENE max 17.9 Grecale 86 % 1016 hPa 15 pioggia leggera 11.2° perc. 10.7° 0.17 mm 9.1 E max 11.3 Levante 87 % 1017 hPa 18 pioggia leggera 11.1° perc. 10.6° 0.47 mm 2.8 ENE max 5.8 Grecale 89 % 1018 hPa 21 pioggia leggera 10.7° perc. 10.2° 0.17 mm 6 O max 7.8 Ponente 88 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:16