Previsioni Meteo Catania: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Il tempo a Catania per Martedì 9 Gennaio si presenterà con variazioni significative durante la giornata. La notte mostrerà una prevalenza di nubi sparse, con un tasso di copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 63%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente dal Nord-Ovest. Le probabilità di precipitazioni si aggireranno intorno al 15-28%.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente con poche nuvole, mostrando un tasso di copertura nuvolosa compreso tra il 10% e il 12%. Le temperature saliranno progressivamente, avvicinandosi ai 14°C verso le 12:00. La direzione del vento varierà tra Nord e Ovest, con velocità non superiori ai 4km/h. Le probabilità di precipitazioni oscilleranno intorno al 37-47%, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-77%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa leggermente più consistente, oscillando tra il 32% e il 45%. Le temperature massime saranno di circa 14-15°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo valori tra i 10 e i 12km/h provenienti da est/sud-est. Le probabilità di precipitazioni si manterranno intorno all’11-15%, con un’umidità tra il 66% e il 74%.

La sera a Catania sarà caratterizzata dalla presenza di pioggia leggera, con un tasso di copertura nuvolosa intorno al 50-66%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11-12°C, accompagnate da una lieve brezza proveniente dal sud-est. Le precipitazioni si aggireranno attorno ai 0.11-0.17mm, con un’umidità tra il 77% e l’81%.

In breve, il meteo a Catania per Martedì 9 Gennaio si preannuncia con cielo prevalentemente nuvoloso durante la notte e la mattina, con aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e precipitazioni leggere durante la sera. Le temperature si manterranno su valori abbastanza miti, oscillando tra i 9 e i 15°C, mentre il vento non raggiungerà velocità elevate. Resta comunque consigliabile consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti e approfondimenti sulla situazione meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.4° perc. 9.4° prob. 15 % 4.6 NO max 4.8 Maestrale 75 % 1008 hPa 3 nubi sparse 9.4° perc. 9.4° prob. 23 % 3.9 NNO max 4.7 Maestrale 75 % 1010 hPa 6 nubi sparse 9.6° perc. 9.6° prob. 31 % 2.2 N max 3.9 Tramontana 77 % 1012 hPa 9 poche nuvole 12.8° perc. 11.8° prob. 43 % 3.2 O max 4.3 Ponente 65 % 1015 hPa 12 poche nuvole 14.6° perc. 13.6° prob. 37 % 7.3 ESE max 5.3 Scirocco 58 % 1016 hPa 15 nubi sparse 14° perc. 13.1° prob. 11 % 11.7 ESE max 13.4 Scirocco 66 % 1018 hPa 18 nubi sparse 12.3° perc. 11.5° prob. 11 % 5 ESE max 6.6 Scirocco 75 % 1020 hPa 21 pioggia leggera 12.2° perc. 11.4° 0.13 mm 3.3 SE max 6.2 Scirocco 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:13