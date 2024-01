Previsioni Meteo Catania: Domani, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

L’11 Gennaio a Catania, il meteo prevede una giornata caratterizzata da instabilità e precipitazioni persistenti. Durante la notte, ci si aspetta cielo coperto con probabilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con una leggera percezione di freddo attorno ai 10°C a causa del vento.

Al risveglio, la mattina si presenterà con condizioni simili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La pioggia leggera insisterà, mentre la temperatura si aggirerà attorno ai 12°C, ma con una percezione di freddo inferiore. Durante il corso della mattinata, si attenderanno precipitazioni moderate e una lieve diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel corso del pomeriggio, le piogge si faranno ancora più intense, con un picco di precipitazioni moderate e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, accentuando la sensazione di freddo a causa del vento.

Per la sera, le condizioni atmosferiche tenderanno a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Tuttavia, si avrà ancora un cielo coperto e la persistenza di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore rispetto alle ore precedenti.

In generale, per l’intera giornata, ci si dovrà preparare a condizioni meteorologiche avverse e a temperatura relativamente fredda. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare abbigliamento adeguato per proteggersi dalle precipitazioni e dal freddo.

In caso di spostamenti o attività all’aperto, è consigliabile tenersi aggiornati sulle condizioni del tempo per adattare al meglio le proprie attività alle previsioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11.4° perc. 10.9° 0.42 mm 4.7 NO max 6.2 Maestrale 87 % 1021 hPa 3 cielo coperto 11° perc. 10.3° prob. 65 % 3.3 NO max 4.2 Maestrale 83 % 1020 hPa 6 cielo coperto 11.3° perc. 10.6° prob. 49 % 4.6 ONO max 7.6 Maestrale 82 % 1020 hPa 9 cielo coperto 12.2° perc. 11.5° prob. 11 % 3.5 SSE max 4.9 Scirocco 76 % 1020 hPa 12 pioggia moderata 11.2° perc. 10.7° 1.02 mm 2.7 N max 4.1 Tramontana 90 % 1018 hPa 15 pioggia leggera 12.1° perc. 11.5° 0.11 mm 3.4 NNO max 4.7 Maestrale 83 % 1016 hPa 18 cielo coperto 11.2° perc. 10.6° prob. 80 % 4.3 N max 5.9 Tramontana 84 % 1016 hPa 21 nubi sparse 10.6° perc. 10° prob. 35 % 4.8 NNE max 5.7 Grecale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:14