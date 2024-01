Previsioni Meteo Catania: Domani, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Per quanto riguarda le previsioni del tempo a Catania per Domenica 21 Gennaio, si prevedono variazioni significative durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere e copertura nuvolosa al 98%, con temperature attorno ai 10.4°C, avvertite come 9.8°C a causa di leggere brezze. La situazione precipitativa si ridurrà leggermente durante la mattina, con copertura nuvolosa intorno al 60% e temperature che raggiungeranno i 12.5°C, ma la percezione sarà di 11.4°C a causa di una leggera brezza da Sud Est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si attesterà intorno all’80%, con una temperatura massima di 13°C (percepita come 11.7°C) e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 58%.

Nella sera, la situazione meteorologica migliorerà sensibilmente, con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature si manterranno sui 11°C (percepite come 9.8°C), con una brezza proveniente da Nord Est e assenza di precipitazioni.

Passando alla notte, ci si può aspettare un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%, e temperature in diminuzione che raggiungeranno i 8.4°C (avvertite come 7.8°C). La brezza, proveniente da Ovest – Nord Ovest, sarà lieve, e le precipitazioni saranno assenti.

In generale, la giornata vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e una graduale riduzione delle precipitazioni durante la giornata. Tuttavia, si consiglia comunque di prestare attenzione alle possibili variazioni nelle condizioni meteorologiche, in particolare per le precipitazioni leggere che caratterizzeranno la mattina.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11.2° perc. 10.7° 0.59 mm 11.6 ESE max 17 Scirocco 90 % 1019 hPa 3 pioggia leggera 10.9° perc. 10.3° 0.48 mm 4.7 SE max 8.1 Scirocco 88 % 1021 hPa 6 pioggia leggera 10.4° perc. 9.8° 0.11 mm 5.7 SO max 8.4 Libeccio 87 % 1022 hPa 9 nubi sparse 11.9° perc. 10.9° prob. 24 % 5.3 OSO max 5.5 Libeccio 68 % 1025 hPa 12 nubi sparse 12.3° perc. 11.2° prob. 24 % 13.6 E max 11.9 Levante 60 % 1025 hPa 15 nubi sparse 12.6° perc. 11.4° Assenti 14.8 ENE max 16.3 Grecale 55 % 1026 hPa 18 nubi sparse 10.5° perc. 9.2° Assenti 13.2 NNE max 15.9 Grecale 63 % 1028 hPa 21 cielo sereno 9.1° perc. 8.7° Assenti 5.3 NO max 8.6 Maestrale 62 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:26

