Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Sabato 20 Gennaio a Caltanissetta offrono uno sguardo dettagliato sulle condizioni meteorologiche per la giornata. La situazione si caratterizzerà per un cielo coperto nelle prime ore del giorno, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà gradualmente durante la mattina, trasformandosi in piogge leggere intorno alle 12:00.

Durante la mattina, la temperatura oscillerà tra i 11.7°C e i 13.2°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra i 8.3km/h e i 17.9km/h, provenendo prevalentemente da nord e nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 62% – 67%, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 1011hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere si protrarranno, culminando in una quantità di precipitazioni di 0.63mm intorno alle 13:00. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo un minimo di 12.3°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a toccare i 25.1km/h, sempre con direzione nord-nord-ovest. L’umidità e la pressione atmosferica cresceranno rispettivamente fino al 74% e al 1012hPa.

Nel pomeriggio inoltrato e nella sera, il cielo resterà nuvoloso con una probabilità di precipitazioni che si manterrà elevata. Le temperature tenderanno a diminuire, attestandosi su valori tra 10.6°C e 7.6°C. La velocità del vento calerà gradualmente, passando dai 14.3km/h alle 23:00 ai 5.8km/h alle 19:00. L’umidità si manterrà costantemente elevata, attestandosi intorno all’88% durante il pomeriggio e scendendo lentamente fino al 91% nelle ultime ore della giornata. Infine, la pressione atmosferica varierà tra i 1013hPa e i 1019hPa.

In conclusione, Sabato 20 Gennaio, il meteo di Caltanissetta sarà caratterizzato da piogge leggere e cielo nuvoloso, con temperature non eccessivamente rigide e un aumento dell’umidità nell’aria. I cittadini e coloro che visiteranno la zona sono consigliati a prestare attenzione all’evolversi delle condizioni meteo e a prepararsi adeguatamente per la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 12.6° perc. 11.4° Assenti 8.4 NNE max 8 Grecale 55 % 1010 hPa 8 cielo coperto 12° perc. 11° Assenti 8.5 N max 14 Tramontana 67 % 1011 hPa 11 cielo coperto 14.3° perc. 13.5° prob. 22 % 13 N max 21.7 Tramontana 65 % 1011 hPa 14 pioggia leggera 13.4° perc. 12.6° 0.17 mm 11.7 NNO max 20.5 Maestrale 67 % 1011 hPa 17 cielo coperto 10.6° perc. 9.8° prob. 88 % 8.3 N max 13.8 Tramontana 82 % 1014 hPa 20 nubi sparse 8.2° perc. 7.3° prob. 46 % 6.5 NNO max 6.9 Maestrale 92 % 1017 hPa 23 nubi sparse 7.9° perc. 6.6° prob. 70 % 8.1 NNO max 14.3 Maestrale 89 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:31

