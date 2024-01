Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Caltanissetta per Sabato 13 Gennaio presentano condizioni atmosferiche stabili e una tendenza al bel tempo nel corso della giornata.

Durante la notte, inizieremo con un cielo sereno e temperature comprese tra i 2.1°C e i 5.8°C. Il vento soffierà da nord con una velocità variabile tra i 6.3km/h e i 7.1km/h.

Nella mattina, avremo ancora un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma nessuna precipitazione in vista. Le temperature oscilleranno tra i 3.2°C e i 6.3°C, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 4.7km/h.

Durante il pomeriggio, le nubi sparse si faranno più presenti, coprendo il cielo per circa il 50%. Tuttavia, le precipitazioni rimarranno assenti e le temperature saliranno fino a 10.3°C, con raffiche di vento che potranno toccare i 17.9km/h.

Infine, in sera, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, offrendoci un tramonto sereno. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 2.1°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’89%.

In conclusione, Sabato 13 Gennaio a Caltanissetta ci attende una giornata caratterizzata da cielo sereno, nubi sparse e temperature in aumento, senza la minaccia di precipitazioni. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per far fronte alle variazioni di temperatura, in particolare nelle prime ore del mattino e durante la sera.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 5.2° perc. 3.8° Assenti 6.6 N max 6.6 Tramontana 85 % 1018 hPa 8 nubi sparse 5.6° perc. 4.7° prob. 19 % 5 N max 6.6 Tramontana 78 % 1021 hPa 11 nubi sparse 9.3° perc. 7.7° prob. 7 % 10.6 NNO max 15.8 Maestrale 60 % 1022 hPa 14 cielo sereno 9.9° perc. 7.6° Assenti 16.4 NNO max 18.4 Maestrale 51 % 1021 hPa 17 cielo sereno 4.6° perc. 2.4° Assenti 9.1 N max 9.5 Tramontana 77 % 1022 hPa 20 cielo sereno 2.8° perc. 0.7° Assenti 7.6 N max 7.2 Tramontana 88 % 1024 hPa 23 cielo sereno 2.1° perc. 0.1° Assenti 6.7 N max 6.3 Tramontana 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:23