Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Per le previsioni meteo di Martedì 16 Gennaio a Caltanissetta, il cielo sarà prevalentemente coperto nella prima parte della giornata, con una leggera finestra di nubi sparse al mattino. La notte sarà caratterizzata da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si aggirerà intorno ai 8-9°C con una leggera brezza proveniente prevalentemente da Ovest. L’umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si potranno notare alcune schiarite con una diminuzione della nuvolosità. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente, raggiungendo i 11-12°C. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno all’82-87%, e la pressione atmosferica aumenterà leggermente fino a 1013hPa.

Nel pomeriggio il tempo migliorerà notevolmente con una diminuzione delle nuvole, e questo porterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 15-16°C. La nuvolosità sarà minima, con una probabilità di precipitazioni al 3%. La direzione del vento sarà predominante da Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 24-28km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59-60% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012-1013hPa.

In serata, le condizioni rimarranno sostanzialmente stabili, con una copertura nuvolosa che rimarrà discretamente alta, ma con tendenza alla diminuzione. Le temperature inizieranno a diminuire leggermente, raggiungendo i 7-9°C. L’umidità si manterrà costante intorno all’86-87%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord-Ovest con velocità attorno ai 3-6km/h. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1016-1017hPa.

In conclusione, Martedì 16 Gennaio a Caltanissetta sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente nuvolosa al mattino con un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra gli 8 e i 16°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. E’ consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e tenere d’occhio gli aggiornamenti giornalieri per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.3° perc. 8.3° prob. 3 % 3.4 O max 4.4 Ponente 91 % 1011 hPa 8 nubi sparse 9.3° perc. 9° prob. 3 % 4.8 ONO max 8 Maestrale 87 % 1013 hPa 11 nubi sparse 13.8° perc. 13.1° prob. 3 % 11.8 O max 18.5 Ponente 73 % 1013 hPa 14 cielo sereno 15.4° perc. 14.5° Assenti 19.3 ONO max 28.4 Maestrale 59 % 1012 hPa 17 cielo sereno 10° perc. 8.8° Assenti 8.7 NO max 9.1 Maestrale 83 % 1014 hPa 20 nubi sparse 8.4° perc. 8.4° Assenti 4.3 NO max 4.2 Maestrale 86 % 1016 hPa 23 nubi sparse 7.8° perc. 7.8° Assenti 3.2 ONO max 3.3 Maestrale 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:26