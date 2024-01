Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 11 Gennaio a Caltanissetta indicano che durante la notte avremo cielo coperto con pioggia leggera alle 4:00, seguita da un cielo nuvoloso e pioggia moderata verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con picchi di umidità all’96% e venti leggeri che si aggireranno intorno ai 5.7km/h provenienti dall’Est.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con la presenza di piogge leggere fino alle 12:00. Le temperature si alzeranno gradualmente, con un picco di 10.2°C atteso intorno alle 10:00, ma la percezione termica sarà leggermente più bassa. L’umidità scenderà al 74% e i venti provenienti dal Sud – Sud Est raggiungeranno 20.1km/h. Le precipitazioni diminuiranno fino ad arrivare al 72% verso le 11:00.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con precipitazioni moderata e leggere tra le 13:00 e le 15:00, mentre il cielo rimarrà coperto per il resto del tempo. Le temperature si manterranno attorno agli 8°C, con un aumento dell’umidità fino all’88% e venti che variabili tra 3.3km/h e 4.6km/h, con direzioni che vanno dal Nord al Sud Ovest.

Infine, in serata, le piogge leggere continueranno fino alle 22:00, seguite da un cielo nuvoloso con probabilità di piogge al 65% e 73% rispettivamente alle 22:00 e alle 23:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 7.3°C, con un aumento minimo della pressione atmosferica. I venti diminuiranno leggermente, ma continueranno a soffiare dall’Est a velocità moderata.

In conclusione, Giovedì 11 Gennaio a Caltanissetta sarà caratterizzato da piogge leggere, precipitazioni moderate e copertura nuvolosa per gran parte della giornata, con temperature comprese tra 6.7°C e 10.3°C e un’umidità che varierà dal 74% al 96%. Sono previsti venti moderati che si attesteranno tra i 10km/h e i 20.1km/h da varie direzioni. Pertanto, si consiglia di essere preparati per condizioni meteorologiche umide e instabili durante l’intera giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 7° perc. 7° prob. 72 % 3.9 E max 3.7 Levante 95 % 1017 hPa 8 cielo coperto 8.1° perc. 7.5° Assenti 5.3 ESE max 6.7 Scirocco 88 % 1019 hPa 11 pioggia leggera 10.3° perc. 9.3° 0.11 mm 11.9 S max 21.8 Ostro 72 % 1017 hPa 14 pioggia leggera 8.1° perc. 8.1° 0.91 mm 3.3 NNE max 4.4 Grecale 88 % 1016 hPa 17 cielo coperto 7.7° perc. 7.7° prob. 59 % 3.9 ENE max 3.7 Grecale 89 % 1016 hPa 20 pioggia leggera 7.1° perc. 7.1° 0.31 mm 3.9 NE max 3.8 Grecale 89 % 1016 hPa 23 cielo coperto 7.4° perc. 7.4° prob. 73 % 3.8 E max 3.5 Levante 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:20