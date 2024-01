Previsioni Meteo Caltanissetta: Oggi, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di domenica 14 gennaio indicano un’andatura del tempo generalmente stabile, con alcune variazioni nelle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte, dal primo mattino fino alle prime ore pomeridiane, il cielo sarà sereno, con una ridotta copertura nuvolosa e temperature che si aggireranno intorno ai 2 gradi. La percezione della temperatura sarà leggermente più bassa a causa della leggera brezza che soffierà da nord.

Al mattino, con l’avanzare delle ore, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima. Le temperature tenderanno lentamente a salire, con venti leggeri che proverranno da diverse direzioni.

Durante il pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, anche se si parlerà comunque di nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 10-11 gradi e il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque condizioni atmosferiche generalmente stabili.

Verso sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà picchi del 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 5 gradi, mentre l’umidità dell’aria aumenterà leggermente.

In conclusione, domenica 14 gennaio a Caltanissetta si prospetta una giornata con cielo variabile, con coperture nuvolose che si alternano a schiarite e temperature che non presenteranno variazioni significative rispetto alle medie stagionali.È consigliabile indossare abbigliamento adeguato alle temperature previste e monitorare le condizioni meteo nel corso della giornata per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 2.2° perc. 0.6° Assenti 6 N max 5.6 Tramontana 86 % 1022 hPa 8 cielo sereno 3.9° perc. 3.9° Assenti 4.6 NNO max 5.1 Maestrale 73 % 1022 hPa 11 cielo sereno 9.8° perc. 7.9° Assenti 13.2 O max 18.2 Ponente 58 % 1020 hPa 14 poche nuvole 10.6° perc. 9.2° Assenti 19.5 O max 21.9 Ponente 57 % 1018 hPa 17 nubi sparse 5.6° perc. 3.6° Assenti 9.4 OSO max 12.3 Libeccio 92 % 1018 hPa 20 cielo coperto 5.2° perc. 4.2° Assenti 5.1 OSO max 6.7 Libeccio 94 % 1017 hPa 23 cielo coperto 5.2° perc. 4.3° Assenti 5 SO max 5.6 Libeccio 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:24