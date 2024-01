Previsioni Meteo Caltanissetta: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per martedì 9 gennaio a Caltanissetta si presentano piuttosto stabili e tranquille. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con un’alta probabilità di copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 6 gradi Celsius, con una leggera percezione di freddo dovuta al vento che soffierà con una velocità di circa 6-7 km/h proveniente da direzione Nord – Nord Ovest.

Nel corso della mattina, la situazione migliorerà leggermente, con nubi sparse che si alterneranno ad occasionali schiarite. La probabilità di precipitazioni diminuirà gradualmente, e la temperatura aumenterà gradualmente fino a toccare i 9 gradi Celsius verso le 09:00. Il vento manterrà una direzione costante, proveniente sempre da Nord – Nord Ovest, e soffierà con una lieve intensità.

Nel corso del pomeriggio, le nubi rimarranno sparse, con una probabilità di copertura intorno al 40%. Le temperature si manterranno attorno agli 11 gradi Celsius, con una percezione di freddo leggera ma costante dovuta al vento che arriverà sempre da Nord – Nord Ovest. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016 hPa.

La situazione continuerà a mantenere le stesse caratteristiche anche durante la sera, con nubi sparse e temperature intorno ai 7 gradi Celsius. Il vento sarà leggero, proveniente sempre da Nord, e la probabilità di precipitazioni si manterrà intorno al 30%.

In generale, la giornata di martedì 9 gennaio a Caltanissetta sarà caratterizzata da una stabilità nelle condizioni meteorologiche, con temperature invernali ma non estreme e un cielo che si presenterà prevalentemente coperto con qualche schiarita. Chiunque si prepari per la giornata di domani dovrebbe tenere presente queste informazioni per organizzare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 6.2° perc. 5.1° prob. 66 % 6.3 NNO max 7.7 Maestrale 91 % 1008 hPa 3 cielo coperto 6.6° perc. 4.6° prob. 61 % 9.9 NO max 24.6 Maestrale 92 % 1010 hPa 6 nubi sparse 5.8° perc. 3.4° prob. 51 % 11.1 NO max 22.9 Maestrale 89 % 1013 hPa 9 cielo sereno 9.3° perc. 7.3° prob. 24 % 13.8 NNO max 22 Maestrale 73 % 1016 hPa 12 cielo sereno 11.8° perc. 10.5° prob. 23 % 16.5 NNO max 18.1 Maestrale 58 % 1016 hPa 15 nubi sparse 10.4° perc. 9.2° prob. 19 % 12.2 NNO max 17.2 Maestrale 66 % 1017 hPa 18 nubi sparse 7.1° perc. 6.3° prob. 32 % 5.5 N max 5.7 Tramontana 82 % 1020 hPa 21 nubi sparse 7.1° perc. 7.1° prob. 20 % 4.5 N max 4.8 Tramontana 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:17