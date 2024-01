Previsioni Meteo Caltanissetta: Domani, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 16 Gennaio a Caltanissetta evidenziano un’alternanza di condizioni meteo durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra l’88% e il 78%. La temperatura oscillerà tra i 6.6°C e i 13.7°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa della leggera brezza proveniente da Ovest con velocità intorno ai 8.9km/h.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno portando a una copertura nuvolosa che varierà tra il 47% e il 11%. La temperatura aumenterà fino a toccare i 16.2°C, garantendo un clima più mite e piacevole. Durante questo periodo, il vento sarà più sostenuto con raffiche fino a 24.8km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità diminuirà, scendendo al 56% e il livello di pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1011hPa.

Al tramonto e in serata il cielo si libererà completamente, garantendo una copertura nuvolosa inesistente o irrilevante con una temperatura che scenderà gradualmente fino a toccare i 7.6°C. Il vento perderà di intensità, ma la temperatura percepita sarà lievemente inferiore.

Infine, le condizioni del tempo rimarranno stabili con cielo sereno, assenza di precipitazioni e umidità costante all’87%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

In conclusione, Martedì 16 Gennaio a Caltanissetta promette una variazione significativa delle condizioni meteorologiche dalla mattina alla sera, garantendo un’esperienza meteorologica completa e variegata durante l’arco della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 6.6° perc. 5.6° Assenti 6 ONO max 6 Maestrale 92 % 1010 hPa 3 cielo coperto 7.2° perc. 6.1° prob. 11 % 6.6 O max 8.2 Ponente 93 % 1010 hPa 6 cielo coperto 8.6° perc. 8.6° prob. 37 % 4.7 O max 6 Ponente 95 % 1011 hPa 9 nubi sparse 12° perc. 11.4° prob. 24 % 6.7 ONO max 15.4 Maestrale 84 % 1012 hPa 12 nubi sparse 16° perc. 15.2° prob. 8 % 17.8 NO max 24.8 Maestrale 58 % 1011 hPa 15 poche nuvole 14.7° perc. 13.9° Assenti 16.4 NO max 25 Maestrale 64 % 1012 hPa 18 cielo sereno 9.5° perc. 8.9° Assenti 6 NO max 5.9 Maestrale 85 % 1014 hPa 21 cielo sereno 8.3° perc. 7.8° Assenti 5.4 NNO max 5.3 Maestrale 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:25