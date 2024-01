Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 12 Gennaio ad Agrigento promettono una giornata variegata, con condizioni meteo mutevoli da mattina a sera.

Durante la notte, ci aspettiamo una copertura nuvolosa del 99% con piogge leggere e una temperatura che oscillerà intorno ai 9°C, con una leggera sensazione di fresco percepita. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 6.6km/h con raffiche fino a 6.7km/h. L’umidità sarà alta al 93% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina, le piogge leggere persistono, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 70%. La temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo i 10°C, con una sensazione di fresco leggermente aumentata rispetto alla temperatura effettiva. Il vento girerà a Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 6.9km/h. L’umidità diminuirà al 86% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante il pomeriggio, le nubi sparse prevarranno con una copertura nuvolosa intorno al 35-40%. Le piogge leggere faranno capolino ancora, mentre la temperatura si attesterà intorno ai 13°C con una sensazione di fresco moderata. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di circa 6.6-9.1km/h con probabilità di pioggia intorno al 55%. L’umidità si manterrà stazionaria intorno al 65-75% con una pressione atmosferica di 1014-1015hPa.

In serata, ci aspettiamo una diminuzione ulteriore della copertura nuvolosa, con solo il 32% di nuvole sparse e nessuna precipitazione. La temperatura tenderà a diminuire leggermente fino a 9-8°C, con una sensazione di fresco accentuata rispetto alla temperatura effettiva. Il vento proveniente da Nord si manterrà stabile intorno ai 7-8km/h. L’umidità sarà intorno all’82-83% con una pressione atmosferica di 1019-1020hPa.

In conclusione, il 12 Gennaio ad Agrigento sarà un giorno caratterizzato da piogge leggere e nubi sparse al mattino e al pomeriggio, con una gradual diminuzione della copertura nuvolosa durante la serata. Le temperature si manterranno fresche, con una sensazione percepita leggermente inferiore alla temperatura effettiva. Il vento sarà moderato, proveniente per lo più da Nord – Nord Est. Sconsiglio di programmare attività all’aperto senza un’adeguata protezione dalla pioggia e dal freddo. Vi terremo informati su eventuali aggiornamenti riguardanti le previsioni meteo per domani.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 9.3° perc. 8.5° 0.65 mm 6.4 NNE max 6.2 Grecale 93 % 1013 hPa 8 pioggia leggera 10° perc. 9.3° 0.14 mm 5.1 NNO max 6.9 Maestrale 86 % 1015 hPa 11 nubi sparse 13.2° perc. 12.3° prob. 55 % 6.6 ENE max 9.1 Grecale 67 % 1014 hPa 14 pioggia leggera 12.4° perc. 11.7° 0.35 mm 0.6 S max 6 Ostro 75 % 1015 hPa 17 pioggia leggera 10.4° perc. 9.6° 0.11 mm 7.1 N max 9.5 Tramontana 80 % 1017 hPa 20 poche nuvole 8.4° perc. 6.9° prob. 15 % 9.1 NNE max 8.9 Grecale 83 % 1019 hPa 23 cielo sereno 6.8° perc. 4.8° prob. 2 % 10.4 NNE max 9.9 Grecale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:24