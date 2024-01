Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Lunedì 22 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 22 Gennaio a Agrigento promettono una giornata prevalentemente asciutta e con cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa non superiore al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 3.7°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore.

Man mano che avanza la mattina, le nuvole aumenteranno leggermente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 65% intorno alle 09:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo gli 8.8°C. La percezione di freddo sarà di 8.3°C, mentre la velocità del vento sarà compresa tra i 5.4 e i 9.5 km/h provenienti da nord – nord est.

Durante il primo pomeriggio, ci si potrà aspettare una diminuzione della copertura nuvolosa, scendendo al 15% intorno alle 13:00. Le temperature saliranno ulteriormente fino a raggiungere i 12.1°C, con una percezione di freddo di 10.6°C. La velocità del vento manterrà valori intorno agli 9.1km/h provenienti da ovest.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa attorno al 4%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i 5.1°C intorno alle 21:00, con una percezione di freddo di 2.9°C. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 9.5km/h da nord – nord est.

In generale, le condizioni meteo si manterranno stabili con temperature fresche durante la mattina e in diminuzione durante la seconda metà del pomeriggio e la sera. Il cielo sereno o poco nuvoloso predomina, con una leggera brezza proveniente da nord – nord est. Rimanete aggiornati per eventuali variazioni nelle previsioni meteo e godetevi una giornata all’aria aperta ad Agrigento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Gennaio a Agrigento

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.7° perc. 1.2° Assenti 9.7 NNE max 8.5 Grecale 79 % 1031 hPa 8 nubi sparse 6.4° perc. 5.2° Assenti 6.7 NNE max 7.8 Grecale 69 % 1032 hPa 11 nubi sparse 11.1° perc. 9.6° Assenti 4.2 ONO max 6.1 Maestrale 51 % 1032 hPa 14 cielo sereno 11.9° perc. 10.4° Assenti 8.2 O max 8.9 Ponente 49 % 1031 hPa 17 cielo sereno 6.9° perc. 6.9° Assenti 3 NNE max 5.5 Grecale 71 % 1032 hPa 20 cielo sereno 5.5° perc. 3.4° Assenti 9.4 NNE max 8.8 Grecale 75 % 1032 hPa 23 cielo sereno 4.5° perc. 2.4° Assenti 8.5 NNE max 8.2 Grecale 74 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:35

