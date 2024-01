Il presidente del consiglio comunale Grillo perde il papà: la vicinanza di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Il sindaco Flavio Stasi, la giunta comunale, l’intero consiglio comunale e l’amministrazione comunale tutta si stringono alla presidente del Consiglio, Marinella Grillo e alla sua famiglia, per la scomparsa dell’adorato padre, professore Giancarlo Grillo. Un uomo amato che resterà nel cuore e nella memoria di quanti lo hanno conosciuto, per la passione con la quale ha svolto il ruolo di docente e vice preside che lo ha reso un vero punto di riferimento del sistema scolastico cittadino, soprattutto nel Centro Storico di Rossano, nonché per il ruolo attivo nel tessuto sociale ed associativo della città.

