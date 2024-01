“Il Presepe nell’Arte”, 2° classificato il presepe della parrocchia San Giovanni Battista di Reggio Calabria

StrettoWeb

di David Crucitti – L’associazione italiana Amici del presepio “Sede Don Matteo Plutino”, concorso “Il Presepe nell’Arte” IV edizione 2023, riconosce e premia come 2° classificato a Reggio Calabria e provincia il presepe della parrocchia San Giovanni Battista di Archi guidata da don Antonio Ielo. Con tanta fatica ma un’enorme voglia di fare bene, nessuno si aspettava un tale riconoscimento così prestigioso.

Il presepe, tra l’altro, presentava le cinque chiese del rione Archi in miniatura e fatte a mano con una precisione indubbiamente sorprendente. Molto probabilmente sarà stata questa la marcia in più per una grandissima soddisfazione dei creatori ma anche di tutto il popolo di Archi.

