Premio “Mar Jonio” 2024: le personalità che hanno reso grande la Calabria

Resi noti ufficialmente i nomi delle prestigiose personalità che riceveranno il Premio Mar Jonio 2024, Sezione Inverno. La cerimonia di premiazione si terrà Sabato 13 Gennaio 2024 a Cropani Superiore (Catanzaro), al Salone del Convento, via Padre Giovanni Fiore, alla presenza delle massime autorità politiche, militari, religiose, civili e culturali. Presiede la prestigiosa cerimonia l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. Claudio Maniago.

Riceveranno l’autorevole riconoscimento: Roberto Colao (Medico Fisiatra) “Alta professionalità e umanità a totale servizio del paziente”; Giovanni Cuda (Magnifico Rettore Università Magna Graecia) “Per l’innovativa visione che caratterizza la sua attività alla guida dell’Ateneo in continua evoluzione”; Salvatore Dolce (Magistrato – Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – D.N.A. Roma) “Dedito alla lotta senza tregua alla criminalità organizzata che soffoca la nostra terra”.

Ezia Risoleo (Farmacista) “Una vita dedicata agli altri”; Luigi Sbarra (Segretario generale nazionale Cisl) “L’impegno incessante di dare dignità attraverso il lavoro”; Donatella Soluri (Presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità) “Dedizione assoluta nell’attività costante di informazione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne”. Premi alla Memoria – Per non dimenticare: Ciccio Chiaravalloti (Sindaco di Cropani dal 1965 al 1975) “Storico amministratore comunale”; Peppina Curcio (Terziaria Francescana di Cropani) “Mistica dell’Eucaristia”.

L’iniziativa, di alta valenza culturale e sociale, XIV Edizione – Anno XXV, è promossa dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, dalla Pro Loco di Cropani, e Patrocinata dal Comune di Cropani guidato dal sindaco Raffaele Mercurio. La cittadinanza è affettuosamente invitata a partecipare. Sono invitati tutti i sindaci e amministratori dell’area e i vertici delle autorità militari e istituzionali.

Il Comitato d’Onore del Premio Mar Jonio è composto da Luigi Stanizzi (Presidente e Fondatore), Angelo Grano (Presidente Pro Loco Cropani); Mons. Claudio Maniago (Arcivescovo Metropolita Catanzaro-Squillace), Riccardo Giacoia (Caporedattore Rai Calabria),

Pasqualino Pandullo (Già Caporedattore Rai Calabria), Principe Fulco Ruffo di Calabria, Giuseppe Soluri (Presidente Ordine Giornalisti Calabria), Giuseppe Spagnuolo (Presidente Credito Cooperativo Centro Calabria).

La frase guida di questa edizione è: “non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne sprechiamo molto” (Seneca). L’organizzazione è a cura della Proloco; Consulenze Dott.ssa Valentina Caramuta; Uff. Comunicazione F. Stanizzi; si ringrazia padre Francesco Critelli parroco di Cropani per la disponibilità e la generosa collaborazione. Nella precedente edizione Estate hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Vincenzo Caccavaro (Imprenditore – Ditta Ossidal Genova dal 1964), “Modello di emigrato vincente che vede il lavoro come mezzo di emancipazione e riscatto sociale”.

Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), “Una vita dedicata alla buona politica e allo sviluppo sociale”; Ignazio Mangione (Direttore Centro Governativo di Accoglienza di Isola Capo Rizzuto – Il più grande d’Europa), “L’incessante testardo impegno quotidiano in favore dei più fragili”; Famiglia Mancuso di Marcedusa (Allevatori da cinque generazioni), “Protagonista del film Figli del Minotauro che racconta al mondo la pratica millenaria della transumanza”.

Floriano Noto (Imprenditore – Presidente US Catanzaro), “La forza della sfida nel mercato e nello sport”; Concetta Stanizzi (Avvocato – Vicepresidente Nazionale Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), “Da tanti anni il generoso impegno di tutte le sue energie per creare la cultura della prevenzione che è vita”. Premi alla memoria: Carlo Alberto dalla Chiesa (Generale dei Carabinieri – Prefetto di Palermo assassinato dalla mafia con la moglie e la scorta), “Fulgido e incancellabile esempio della necessaria lotta alla criminalità”.

Beato Paolo D’Ambrosio (Frate Francescano) “Monaco del ‘400 venerato da secoli”. Presenti S.E. il Prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, il Generale di Divisione Pietro Salsano Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, il vicequestore vicario Renato Panvino, il colonnello della Guardia di Finanza Andrea Leccese in rappresentanza del Comandante regionale GDF Generale di divisione Guido Mario Geremia, il vicario generale dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace S.E. Mons. Salvatore Cognetti.

Il regista cinematografico Eugenio Attanasio, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria Giuseppe Spagnuolo, il Dottore Gerardo Mancuso Vice Presidente Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, Mario Tassone segretario nazionale del partito da lui fondato Nuovo Cdu, già Viceministro; la prof. Simona dalla Chiesa.

Il Comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giuseppe Mazzullo, il capitano Michele Gambuto comandante della Compagnia di Sellia Marina, il Comandante della Stazione Carabinieri di Cropani maresciallo capo Giuseppe Tripaldi, i sindaci di Cropani Raffaele Mercurio, di Botricello Simone Puccio, di Sersale Carmine Capellupo, il Presidente del Consiglio comunale di Cropani Paolo Colosimo, il famoso pittore Alessandro Russo, la Dott.ssa Carmen Audino.

Il noto penalista Avv. Piero Chiodo, il conduttore televisivo Massimo Brescia, il segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato Giuseppe Brugnano amministratore comunale a San Luca (RC), il presidente di CinemaZaro Domenico Levato, il presidente Anps Emilio Verrengia, premiati di precedenti edizioni come la Prof. Giovanna Moscato, i dottori Nicola Marra e Salvatore Gentile, il fotografo Tommaso Le Pera, impossibile citare tutti.

Nell’Edizione Inverno 2023 avevano ricevuto il prestigioso riconoscimento Simona dalla Chiesa (Promotrice di Legalità), Franco Levato (Mister Europa 2022), Daniele Maselli (Cardiochirurgo), Antonietta Santacroce (Promotrice di Cultura). E premi alla memoria: Antonio Cantisani (Arcivescovo Metropolita Catanzaro-Squillace) e Luigi Maria Lombardi Satriani (Antropologo). Il Premio Mar Jonio viene assegnato a personalità che con le loro opere e la loro vita onorano la nostra terra di Calabria.

Fondato nell’anno Duemila dal giornalista Luigi Stanizzi, Vicepresidente del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, e giunto alla quattordicesima edizione, il Premio Mar Jonio in passato è stato assegnato fra gli altri a Vittorio De Seta, Sergio Paolo Foresta, Eugenio Attanasio, Augusto Placanica, Giuseppe Spagnuolo, Tommaso Le Pera, Nicola Marra, Salvatore Gentile, Giovanna Moscato, Giuseppe Soluri, Angelo Grano, Concetta Basile, Concetta Funaro, Maria Grazia Aisa, Clodoveo Ferri, Antonio Olivadese, Remigio Alberto Le Pera, Giovanni Olivo, Giovanni Fiore, Alfonso Dolce, Domenico Porcelli.

E ancora, Teresa Chiodo, Gianfranco Migliaccio, Enzo Ruggeri, Emanuele Servino, Giovanna Moscato, Ernesto Pucci, Biagio Amato, Giuseppe Cimino, Igor Staglianò, Salvatore Boemi, Luigi Bulotta, Elio Miracco, Antonio Garcea, Pino Michienzi, Gianni Pellegrino, Francesco Grisi, Saverio Grande, Domenico Spinelli, Carmela Borelli, Giovanni Bianco, Mimmo Rotella, Enzo Basile, Emilia Zinzi, Elio Colosimo, Agazio Traversa, Raffaele Piccolo, Emilio Ledonne, Vincenzo Calderazzo.