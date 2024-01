Bufera su Pozzolo: Meloni irritata, le Opposizioni attaccano. Ma lui si rifiuta di sottoporsi a test polvere da sparo

StrettoWeb

Giallo e bufera su Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d’Italia finito nell’occhio del ciclone a Capodanno per quanto accaduto durante una festa alla Pro Loco di Rosazza (Biella), dove è rimasto ferito un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro. Non è stato il deputato a sparare, ma la pistola era la sua. Questa la versione di Pozzolo, che a prescindere dal fatto ha provocato un vortice di reazioni all’interno della politica. Intanto lo stesso deputato ha fatto ricorso all’immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo.

Delmastro: “non mi sono accorto di nulla, non sapevo che Pozzolo avesse una pistola in tasca”

“Non mi sono accorto di nulla. Era l’una passata, la festa era finita. Quando sono rientrato ho sentito la moglie del mio agente urlare. Poi mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola”. Così al Corriere della Sera il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, presente alla festa di Capodanno. “Ho scoperto dopo che la pistola era di Pozzolo. Alla festa c’erano dei bambini, potevano farsi male”. L’ Onorevole Pozzolo non era stato invitato alla festa, ma “è arrivato dopo per fare gli auguri. Ha anche lui una casa a Rosazza. Gli avevo detto di unirsi ai nostri festeggiamenti, portando la moglie e i tre figli. Ha preferito andare a casa e tornare dopo. Non ero a conoscenza” che avesse una pistola in tasca. “Chi era presente mi ha raccontato che aveva tirato fuori l’arma per mostrarla. Poi è partito il colpo, accidentalmente”.

La nota di Fratelli d’Italia: possibili provvedimenti per Pozzolo, ma il partito viene “difeso”

“L’incidente accaduto a Biella ad una festa la sera di Capodanno che ha visto una persona ferita, per fortuna in modo lieve, da un colpo esploso da un’arma legalmente posseduta dall’onorevole Pozzolo di FDI, non ha alcuna rilevanza politica. Si tratta di un fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte di Pozzolo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito. Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d’Italia”. E’ questa la nota del partito Fratelli d’Italia in merito a quanto accaduto. A quanto pare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe parecchio infastidita e irritata da quanto accaduto e per questo non sono da escludere forti provvedimenti verso il deputato.

Chi è Emanuele Pozzolo

Emanuele Pozzolo ha 38 anni, è nato a Vercelli e la sua carriera politica si è divisa tra Lega Nord (Consigliere Comunale) e Fratelli d’Italia, dal 2019. Si era dimesso da Assessore al Comune di Vercelli dopo aver definito “un provocatore” il giornalista Gad Lerner. Dichiaratosi apertamente contro il vaccino e il Green Pass in epoca Covid.

Schlein: “questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per quella nazionale”

Le opposizioni passano all’attacco. Questo il messaggio di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

”Quando ho concluso il mio intervento sulla manovra venerdì scorso dicendo che vorremmo i giovani avessero nelle loro mani il futuro, e non i fucili, pensavo alla scellerata proposta di un senatore di Fratelli d’Italia di farli imbracciare già ai sedicenni. Non potevamo immaginare che la passione per le armi del partito di Giorgia Meloni fosse tale che i deputati se le portano cariche alle feste di capodanno con i sottosegretari. Poi però succede che quell’arma finisce in mano a qualcuno, parte un colpo e ferisce il genero di un agente della scorta assegnata al sottosegretario Delmastro. Sì, proprio lo stesso che passava informazioni riservate al suo coinquilino per usarle contro l’opposizione. Questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per quella nazionale. Giorgia Meloni chiarisca subito quali provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato Pozzolo di Fratelli d’Italia che va alle feste con la pistola carica in tasca, che finisce per ferire una persona”.

Movimento Cinque Stelle: “ci mancava pure il parlamentare ‘pistolero'”

Il Movimento Cinque Stelle rincara la dose. “Dovrebbero governare il Paese e trovare soluzioni ai problemi dei cittadini. E invece? Dopo una presidente del Consiglio che mente in aula, ministri che fermano i treni e sottosegretari che giocano con informazioni riservate con i coinquilini, in Fratelli d’Italia ci mancava pure il parlamentare ‘pistolero’. Auspichiamo che si faccia subito chiarezza su quanto accaduto a Rosazza e sul ferimento di una persona con un colpo partito dalla pistola di un deputato di FDI. Non c’è fine al peggio”.

Renzi: “perché la scorta era lì?”

Sull’argomento interviene anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “A Biella durante la festa del sottosegretario Delmastro (quello con il quale mi sono confrontato ad Atreju, ricordate?), un deputato di Fratelli d’Italia avrebbe colpito con uno sparo il genero di un agente della scorta di Delmastro. Cioè mentre gli Italiani giocano a Risiko e storpiano le canzoni di Baglioni e De Gregori, il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia spara. Che ci fanno gli agenti della scorta al cenone? E i parenti degli agenti della scorta? E soprattutto: ma perché portare le pistole alla festa di Capodanno in presenza di deputati e di membri del Governo?”.