Ponte sullo Stretto, Schifani: “cambierà l’economia del Paese, lavori entro l’estate”

“Il Ponte sullo Stretto di Messina cambierà l’economia del Paese, non soltanto quella della Sicilia e della Calabria“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ospite della trasmissione di Rai Radio 1 ‘Giù la maschera’. “Al Ponte si aggiungono i nostri sforzi per migliorare l’infrastrutturazione in Sicilia“, ha aggiunto Schifani, secondo cui “l’economia italiana cresce se cresce anche quella del Sud“. Il governatore ha quindi ricordato come “lo stanziamento di 1,2 miliardi da parte della Sicilia darà la prima attivazione dei cantieri“.

“Confido sull’inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto entro l’estate, così come affermato dal ministro Salvini che è sempre attentissimo al Mezzogiorno“. Così il governatore siciliano, Renato Schifani, intervenuto a ‘Giù la maschera’, su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sui tempi per l’avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto.

