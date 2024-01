Ponte sullo Stretto: a Villa arriva Sandro Ruotolo a sostegno del Pd locale

StrettoWeb

“Con Sandro Ruotolo, responsabile nazionale informazione e e cultura del PD, daremo vita ad un evento – sulla pericolosa illusione “Ponte sullo Stretto” – aperto alla cittadinanza e al pubblico dibattito, sabato 13 gennaio 2024, ore 17,00, nella Sala Consiliare del Comune di Villa. Un’importante fase preliminare dell’evento sarà realizzata di fronte all’ecomostro di Cannitello“. E’ quanto si legge in una nota stampa del Pd villese che, contro il Ponte sullo Stretto, ci riprova per l’ennesima volta diventando come una sorta di Don Chisciotte contro i mulini a vento.

“Sono parte attiva dell’iniziativa e saranno presenti per fornire il loro contributo:

Il Segretario Regionale PD Senatore Nicola Irto; Il Deputato PD on. Nico Stumpo; La dirigente nazionale PD Jasmine Cristallo.

Il Segretario Metropolitano PD Antonio Morabito.

Non mancherà Il PD siciliano, cui fa capo il Segretario regionale, on Anthony Barbagallo, con Armando Hyerace e Antonella Russo del coordinamento provinciale Dem di Messina“, prosegue la nota.

“Presenterà i saluti istituzionali la Sindaca di Villa SG, Giusy Caminiti.

Il Circolo PD di Villa continua, quindi, a tenere alta l’attenzione sui rischi legati alla cantierizzazione del Ponte di Salvini.

I cittadini hanno diritto di sapere: stanno per partire senza un progetto veramente aggiornato, senza un nuovo appalto. E’ tutto vecchio, cristallizzato su interessi economici e politici lontani dallo Stretto”, conclude la nota stampa a firma di Enzo Musolino, Segretario cittadino del Partito Democratico di Villa San Giovanni.