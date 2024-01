Ponte sullo Stretto, Salvini: “lo faremo, alla faccia dei gufi. Chi dice che non serve non è mai stato in coda agli imbarchi”

StrettoWeb

Un’altra dichiarazione di Matteo Salvini in merito al Ponte sullo Stretto, alla luce delle ultime notizie di ieri. La realizzazione dell’opera “porterà lavoro e sviluppo in due terre come Calabria e Sicilia“, ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti partecipando in collegamento al convegno “Il corridoio con il Ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d’Europa”. “L’apertura dei Cantieri servirà a portare i giovani calabresi e siciliani ad avere non solo lavoro, ma quello che è maggiormente importante, anche la speranza”, ha aggiunto.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “gufi di ogni genere ci hanno provato…”

“Il Ponte sullo Stretto sarà un’opera straordinaria”. Quello passato è stato “un anno duro, dove gufi di ogni genere hanno provato a dire ‘non ce la fanno’, ‘non ci riescono’, ‘sono chiacchiere’, ‘non ci sono i soldi’, ‘non ci sono i progetti’, ‘non ci sono gli ingegneri’, ‘non serve’ – ha continuato – C’è qualcuno che ancora adesso riesce a dire il Ponte non serve, evidentemente non è mai stato in coda a Messina o a Villa San Giovanni“.