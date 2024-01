Ponte sullo Stretto, Salvini conferma: “inizio lavori nel 2024, unirà l’Italia”

StrettoWeb

“L’apertura dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messa? Sara’ nel 2024“. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, ospite questa mattina di “Agora'”, su Rai3. “Il Ponte non serve a Salvini – ha proseguito il ministro – ma garantisce unita’ all’Italia, lavoro a decine di migliaia di persone e continuita’ territoriale tra siciliani e calabresi. E’ un Ponte tra Palermo, Roma, Milano e Berlino. Si fa perche’ serve, i ponti servono. Ma in Italia si riesce a fare ideologia sui ponti, sulle gallerie, sulle ferrovie. E’ un Ponte sovranista? No, e’ un Ponte tra centinaia di migliaia di persone“, ha spiegato.