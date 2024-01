Ponte sullo Stretto, Ravetto: “non servirà solo a Calabria e Sicilia ma al sistema Italia in generale”

StrettoWeb

Intervistata dalla nota trasmissione televisiva “L’aria che Tira” su La7, la Parlamentare della Lega, Laura Ravetto è intervenuta sul Ponte sullo Stretto affermando che “sono stimati 100 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti. Il Ponte è un’opera straordinaria che porterà lavoro non soltanto in Calabria e Sicilia e porterà anche investimenti nelle due regioni. In Sicilia, correlati alla realizzazione del Ponte, ci saranno interventi sulla rete stradale e ferroviaria per un valore di 30 miliardi e lo stesso importo sarà destinato anche in Calabria“.

“Il Ponte sullo Stretto è soprattutto un Ponte che servirà al sistema Italia perchè è stimato un aumento di ricchezza di 2,9 miliardi di euro all’anno ed è un’opera che non solo unisce due regioni ma collega il Mediterraneo ai paesi del Nord Europa. Consentirà non solo alle persone ma anche alle merci di spostarsi dal Mediterraneo per esempio verso la Germania. Questo potrebbe consentire alla Sicilia di diventare l’Hub di un collegamento di trasporto merci”.