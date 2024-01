Ponte sullo Stretto, Franza (Caronte): “opportunità unica per Messina”

StrettoWeb

Vincenzo Franza, amministratore delegato di Caronte, è intervenuto nella Commissione consiliare sul Ponte sullo Strettopresieduta dal consigliere comunale Pippo Trischitta. “Il Ponte sarà un’opportunità importante per Messina. Il Consiglio comunale deve realizzare un piano turistico del ponte: alberghi, centri commerciali, ristoranti. Ci vuole un sistema di infrastrutture chiare e moderne”, rimarca Franza.

“Noi, in quanto imprenditori del trasporto marittimo, contrari al ponte? Assolutamente no, siamo favorevoli. Sono per il sì perché la mia è un’azienda siciliana e un investimento così grande rappresenta qualcosa di importante per il territorio“, conclude Franza.

Villari: “grazie al Ponte ci sono già i primi risultati”

“Anche se il mondo imprenditoriale locale si deve ancora strutturare e siamo indietro rispetto alla gestione della costruzione del ponte sullo Stretto, i primi benefici già ci sono, perché contestualmente al riavvio dell’iter dell’opera si è deciso di aprire a Messina una sede del MAXXI, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo”. Così Giuseppe Villari, il capogruppo di Prima l’Italia con Salvini, intervenendo oggi pomeriggio in Commissione Ponte nel corso dell’audizione di Vincenzo Franza, amministratore delegato del Gruppo Caronte&Tourist.

“Il MAXXI -ha aggiunto Villari– è una diretta conseguenza del ponte, che noi della Lega vogliamo con forza, e stiamo iniziando a vedere i primi effetti positivi, oltre a quelli connessi all’attraversamento stabile tra Sicilia ed Europa, come attrattore turistico, per non parlare dei 5 milioni previsti per lo svincolo di Giostra (viadotti O e P) che aiuteranno a smaltire il traffico tra la zona sud e nord della città e l’Annunziata”.

