Ponte sullo Stretto, esponenti di sinistra e Pd: “è urgente, farlo scelta intelligente”

StrettoWeb

“Il ponte è urgente“. Lo afferma la Fondazione Per-Progresso Europa Riforme, espressione di alcune delle più importanti personalità italiane e non della Sinistra Liberale.

Ad esempio:

⁃ Alberto De Bernardi, docente di Storia contemporanea all’Alma Mater Studiorum di Bologna;

⁃ Stefano Ceccanti, professore di Diritto costituzionale comparato all’Università La Sapienza di Roma;

⁃ Enrico Morando, viceministro dell’Economia nei Governi Renzi e Gentiloni;

⁃ Claudia Mancina, filosofa, docente all’Università “La Sapienza” di Roma, componente della Fondazione Gramsci e per decenni deputata del Pds, poi del Pd;

⁃ Leandra D’Antone, docente senior di Storia contemporanea all’Università di Roma “La Sapienza”.

“Un Ponte in qualsiasi parte del mondo è un tratto di strada e ferrovia in un grande sistema di connessioni materiali e immateriali; testimonia intelligenza pubblica e privata, sapere tecnico-scientifico, conoscenza dell’ambiente, capacità e trasparenza amministrative, una politica capace di rispettare gli impegni. Da sempre ne sono stati realizzati, assieme ad altre audaci tipologie di collegamenti, attraversando la terra sotto i mari o flottando nei fondi marini, alimentando salti tecnologici e ampliando orizzonti di ogni tipo, talora per connettere isole anche poco popolate al resto di un paese, o per unificare immense regioni dello stesso stato, o per collegare stati vicini”.