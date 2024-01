Ponte sullo Stretto, Cateno De Luca: “non si tocchi il Fondo Sviluppo e Coesione”

StrettoWeb

Ospite del programma di La7 “L’Aria che tira”, il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è intervenuto sul Ponte sullo Stretto. “Per la città di Messina per finanziare i progetti che ho fatto per garantire l’erogazione dell’acqua h 24 ci vogliono circa 100 milioni di euro. Nel frattempo ne abbiamo recuperati circa 50 milioni partecipando ad appositi bandi. Se destiniamo il Fondo Sviluppo e Coesione FSC per finanziare il ponte sullo Stretto di Messina, dove prenderemo i circa 3 miliardi di euro per risolvere la crisi idrica in Sicilia, compreso i 50 milioni che mancano per la sola città di Messina?”, spiega De Luca.

“Potrei farvi un lungo elenco dei fabbisogni urgenti della Sicilia per dimostrarvi che senza i soldi del FSC (circa 7 miliardi) rimarremo quel che siamo: il pisciatoio dei partiti romano centrici”, conclude Cateno De Luca.