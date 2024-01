Poesia per la Shoah e la Pace: premio a quattro allievi dell’Einaudi-Alvaro di Palmi

StrettoWeb

Il 29 gennaio, alle ore 17.00, presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci”, si terrà la cerimonia di premiazione del 4° Concorso nazionale di poesia per la Shoah e la Pace. La commissione di valutazione ha ritenuto meritevoli di riconoscimento i lavori presentati dagli allievi dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi: Imara Latella, poesia dal titolo: “Penna amara” (1°AS Liceo delle Scienze Umane “Corrado Alvaro” di Palmi); Gerace Francesca, poesia dal titolo “La mano che mi lasciò” (Ist. Tecnico Agrario “Einaudi-Alvaro” di Palmi); Romeo Giuseppe (Ist. Tecnico Agrario “Einaudi-Alvaro” di Palmi); Clara Ranieri, poesia dal titolo “Shoah” (4°AS Liceo delle Scienze Umane “Corrado Alvaro” di Palmi).

Si tratta di un importante riconoscimento per le allieve e gli allievi della scuola diretta dalla prof.ssa Eva Raffaella Nicolò e per i docenti delle rispettive classi che hanno supportato e incoraggiato gli studenti premiati. L’istituto è da sempre impegnato nell’elaborazione di una cultura della pace, del rispetto e della solidarietà, perché il ricordo delle pagine più dolorose della nostra storia sia da monito perenne affinché tragedie come l’Olocausto non debbano mai più ripetersi.

Questo ammonimento è ben presente nelle coscienze dei più giovani, così come i toccanti versi delle studentesse e degli studenti dell’Alvaro hanno voluto sottolineare con forza e delicatezza.