Pitbull bruciato vivo a Palermo, Brambilla: “l’orrore va punito”

“Lasciano senza parole episodi di assoluta crudeltà nei confronti degli animali come quello accaduto a Palermo, dove un uomo ha legato un pitbull ad un palo stradale e gli ha dato fuoco. Nel caso specifico si tratta di un atto così orribile da rendere necessario, a mio avviso, l’accertamento della condizione di salute mentale di chi l’ha compiuto. In generale, l’aumento di atti di violenza contro gli animali, alcuni di particolare gravità, conferma che è tempo di adottare contromisure“.

“E il mezzo c’è: la proposta di legge bipartisan, a mia prima firma e con quella dei componenti l’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali, attualmente all’esame della commissione Giustizia, che inasprisce le pene per chi maltratta o uccide gli animali. Mi rivolgo a tutte le forze politiche: non c’è più tempo da perdere, acceleriamo la discussione e approviamo una legge adeguata alla gravità dei fatti”. Lo ha detto l’on. Michela Vittoria Brambilla (Noi moderati), presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’Ambiente, commentando la macabra uccisione di un cane a Palermo. “L’orrore va punito”, conclude.