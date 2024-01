Pista ciclabile a Messina, Valvieri: “ecco le mie proposte”

StrettoWeb

“La recente implementazione di una pista ciclabile a Messina ha sollevato numerose preoccupazioni tra i cittadini e negozianti. La ciclabile, oltre a essere giudicata superflua, sta comportando il restringimento delle strade esistenti, aumentando il rischio di problemi legati alla sicurezza stradale. In aggiunta, la diminuzione dei parcheggi è evidente, e molti vedono questa scelta come una forzatura contro il tempo”, è quanto afferma l’attivista nel sociale, Lillo Valvieri.

“La chiave per liberare spazio in città è investire in progetti più significativi, come la costruzione di strutture multi piani simili al Cavallotti. Suggerisce la creazione di almeno cinque di queste strutture in tutta la città, dalla zona sud alla zona nord, per affrontare il problema crescente del parcheggio“, rimarca Valvieri. “Un altro suggerimento di rilievo riguarda l’implementazione di due linee metropolitane che attraversino la città, migliorando il trasporto pubblico e riducendo la necessità di dipendere dalle auto personali. Questo potrebbe portare a un maggior equilibrio nella distribuzione del traffico e migliorare la mobilità complessiva della città”, evidenza Valvieri.

“In un contesto in cui il commercio locale è già sotto pressione a causa degli acquisti online, è fondamentale concentrarsi su progetti univoci che sostengano le attività commerciali locali. Sarebbe importante l’elaborazione di progetti specifici per difendere e incentivare il tessuto sociale ed economico della città. L’amministrazione locale dovrebbe riflettere attentamente su queste critiche, evitando di seguire una tendenza che potrebbe portare a conseguenze negative per tutti gli operatori economici. È essenziale considerare alternative e adottare progetti di sviluppo economico che tengano conto delle reali esigenze della comunità messinese”, conclude Valvieri.