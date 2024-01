Ex Reggina, Pierozzi e Inzaghi si ricongiungono: l’esterno passa alla Salernitana

StrettoWeb

Pierozzi sulla fascia e Inzaghi in panchina. Ed è subito nostalgia. Il colore è simile, il gemellaggio c’è. E così per i tifosi della Reggina diventa dolce ricordo e piacevole notizia. Il giovane esterno scuola Fiorentina Niccolò Pierozzi è infatti un nuovo calciatore della Salernitana, da qualche mese allenata da Inzaghi.

I due si ritrovano un po’ più a nord e qualche mese dopo l’annata alla Reggina. Arrivato due estati fa sempre dalla Fiorentina, Pierozzi è stato uno dei calciatori più utilizzati da Inzaghi in amaranto, nonché uno dei maggiori protagonisti della scorsa stagione in riva allo Stretto. Ora passa in prestito alla Salernitana per sostituire il partente Mazzocchi, che ha già esordito – nel peggiore dei modi – con la maglia del Napoli.