Piano Strategico dell’Area dello Stretto di Messina: domani workshop a palazzo Zanca

Domani, martedì 23 gennaio, dalle ore 15 alle 17, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile e del vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello, si terrà il secondo evento pubblico relativo al Piano Strategico Urbano, Metropolitano e dell’Area dello Stretto di Messina (PSUM), in corso di redazione da parte del comune di Messina. Durante il workshop, cui sono stati invitati a partecipare associazioni, enti, aziende, sindacati, ordini professionali e società civile, sarà illustrata l’agenda strategica (o schema generale di piano), approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 610 dello scorso 15/12/2023, ed effettuata l’indagine in tempo reale circa le priorità delle linee di intervento.

Saranno inoltre raccolti i contributi utili per le successive fasi di redazione del Piano e per la definizione dei cosiddetti “progetti bandiera” e presentato il questionario che sarà messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune nella pagina, in corso di allestimento, appositamente dedicata al PSUM.

