Pensare globale e agire globale: ARCI Paeseggiando parla di clima a Malvito

Nel 2021 il TIME titolava: “Climate is everything”, “Il clima è tutto”, volendo appunto significare che grande importanza e grande

attenzione rivestono le questioni legate all’inquinamento e al surriscaldamento del pianeta, con conseguente cambiamento del clima. Le conseguenze relative al cambiamento climatico stanno colpendo tutti i Paesi del mondo, sotto forma di nuovi e più intensi fenomeni

atmosferici, alluvioni, nubifragi, mareggiate, allagamenti, nuove desertificazioni, scioglimento di nuovi ghiacciai, dissesti idrogeologici,

frane, incendi.

Sono problemi difficili da contrastare perché hanno cause legate soprattutto all’utilizzo di combustili fossili per la produzione di energia e di beni e prodotti commerciali. Tuttavia, vanno contrastati con forza per evitare che il pianeta, e quindi la specie umana, possa risentire ancora di più in maniera perniciosa. Che cosa si può fare per contrastare le cause e le conseguenze del cambiamento climatico? Da dove si deve cominciare? Cosa possono fare le istituzioni locali in questo problema globale?

Sono alcuni degli interrogativi a cui si cercherà di rispondere in un Convegno organizzato dall’Associazione Culturale Arci Paeseggiando APS- ETS che si terrà giorno 3 Febbraio 2024 presso la Sala ricevimenti La Perla dell’Esaro in Contrada Pauciuri del Comune di Malvito (CS). Una serata di riflessioni per ricordare che in questa epoca si deve “pensare globale e agire locale”, e che alcuni processi economici, ecologici e sociali possono essere modificati e invertiti solo se si ha la capacità di fare rete virtuosa tra i diversi portatori di interesse, sia istituzionali governativi, che sociali, che culturali, formativi e informativi, che imprenditoriali ed economici.

A questo Convegno infatti sono stati invitati rappresentanti

del mondo istituzionale della Calabria ma anche da fuori regione. Ci saranno infatti protagonisti che verranno dalla Toscana, come Monica

Tocchi, giovane Presidente dell’Associazione nazionale Amministratori per l’Ambiente, esperti ambientalisti come il Direttore del Museo

laboratorio della Fauna Minore del Parco del Pollino in San Severino Lucano Valentino Valentini ,che viene per l’occasione dalla Provincia

di Taranto, l’ Ing. Nilo Domanico, Project Manager da Corigliano Rossano, il Presidente del WWF Calabria Citra ed ex Sindaco di Fagnano Castello Giuseppe Rogato.

A moderare l’incontro Francesco Lo Giudice, già Sindaco della vicina città di Bisignano e curatore della rubrica giornalistica nazionale Governare Insieme. Tra gli ospiti Fortunato Amarelli, Amministratore Delegato della Amarelli Fabbrica di Liquirizia. Contestualmente ci sarà una Mostra fotografica di Maria Pia Olive sui cambiamenti climatici. Sono previsti momenti di musica live a cura di Danilo Perticaro, saxofoni, elettronica e media. Un evento da non perdere che si concluderà con Apericena e Torta Mangrovie, dal nome del Progetto in cui si inseriscono il Convegno e le altre attività.

