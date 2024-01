I pedaggi costano di più, aumento per la Messina-Buonfornello e per l’uscita di Taormina

StrettoWeb

“In applicazione dell’art. 8 comma 9 del decreto-legge 30 Dicembre 2023, n. 215, le tariffe autostradali della rete in concessione saranno incrementate del 2,3%, a decorrere da giorno giovedì 01 Febbraio 2024“. Con questo annuncio il Consorzio per le Autostrade Sicilia avvisa i viaggiatori dell’aumento dei pedaggi che di certo farà imbufalire gli utenti.

Ecco cosa cambia

A pagare di più saranno i mezzi pesanti: sulla A18 per viaggiare da Messina a Catania si dovranno pagare 20 centesimi in più per tutte le categorie di mezzi dalla classe B fino a quelle superiori. Per gli automobilisti ci saranno venti centesimi in più per percorrere la Messina-Palermo fino al casello di Buonfornello. Mentre si pagheranno dieci centesimi in più per raggiungere Taormina da Messina.

