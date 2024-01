Paura a Corigliano-Rossano: auto sfonda la vetrina di un locale

StrettoWeb

Momenti di tensione a Corigliano-Rossano: un’auto ha sfondato la vetrina di un noto locale della zona coriglianese. L’incidente è avvenuto ieri sera quando un veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, è letteralmente entrato all’interno di un “All You Can Eat” di sushi in via Provinciale. Tanta paura tra i proprietari e i clienti seduti all’interno del ristorante che hanno visto e sentito l’urto della macchina contro il vetro. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente. Secondo le prime ipotesi, il conducente avrebbe effettuato una manovra errata mentre stava parcheggiando.

