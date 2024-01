Paura nel carcere di Corigliano-Rossano, detenuti danno fuoco ai materassi

StrettoWeb

Ennesimo episodio di violenza nelle carceri calabresi: ieri sera, presso la casa circondariale di Rossano, alcuni detenuti hanno dato fuoco ai materassi presenti in cella. Una densa coltre di fumo ha invaso l’intera struttura richiedendo un rapido intervento da parte della Polizia Penitenziaria presenti per spegnere le fiamme. Un altro atto criminale che sta rendendo la situazione ingestibile e troppo pericolosa per gli agenti in servizio.

A denunciare, ancora una volta, l’accaduto è il Sappe mediante una dichiarazione del segretario generale Giovanni Battista Durante, il quale ha spiegato che gli agenti intervenuti hanno respirato una quantità di fumo tale da dover richiedere un intervento medico. Una volta sottoposti ai controlli del caso in Pronto Soccorso, sono subito rientrati in servizio per sopperire alla terribile carenza di personale che caratterizza le case circondariali di tutta Italia. Intanto, fa sapere ancora Durante, che “le autorità locali stanno valutando l’opportunità di implementare misure aggiuntive per migliorare le condizioni all’interno del carcere e garantire la sicurezza di detenuti e personale”.