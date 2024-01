Orgoglio calabrese: pattugliatore della Marina Militare intitolato all’ammiraglio di Scalea

StrettoWeb

L’amministrazione comunale di Scalea, in collaborazione con l’associazione Cara “Vecchia Scalea”, ha inoltrato la richiesta allo Stato maggiore della Marina militare italiana per donare la bandiera di combattimento a una nuova imbarcazione. Trattasi di un pattugliatore varato a ottobre 2023 negli stabilimenti Fincantieri di Muggiano, in provincia di La Spezia, che porta il nome di Ruggiero di Lauria, storico ammiraglio del Regno di Sicilia al servizio degli Aragona, figura legata a Scalea in quanto sua città natale, vissuto tra il 1200 e il 1300.

L’amministrazione comunale di Scalea e l’associazione locale hanno anche richiesto di poter svolgere lungo il Tirreno calabrese la cerimonia di entrata in servizio dell’unità prevista entro il 2025. “Si rafforza il legame tra Scalea e la marina militare”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa. “Riteniamo che sia un privilegio e un onore che un’unità della nostra gloriosa marina porti il nome di un figlio di Scalea”.

“Il Pattugliatore polivalente d’altura Ruggiero di Lauria – riporta Fincantieri – è una nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti: dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare a operazioni di protezione civile fino a unità da combattimento di prima linea. Lungo 143 metri e con un equipaggio di 171 militari, raggiunge la velocità di 31 nodi”.