Patti d’Autore, successo per il concerto delle Women Orchestra & Sister of the new gospel

Altra tappa di successo per la stagione teatrale Patti d’Autore realizzata dall’associazione Banca della Speranza del Presidente Nicola Tindaro Calabria, con la direzione artistica di Mario Incudine. Anche ieri, 7 gennaio, si è registrato il sold out alla concattedrale di Patti dove è andato in scena il concerto delle Women Orchestra e della Sister of the new gospel dirette da Alessandra Pipitone.

La serata, condotta dal presentatore Giovanni Remigare, ha visto un pubblico partecipe e stregato dalla bravura delle artiste sul palco. Tra canti natalizi e inni alla non violenza di alcun genere, la bravura delle ragazze sul palco ha trasportato la platea a cantare e ballare creando un’atmosfera magica e di festa.

Prossimo appuntamento con la rassegna teatrale è prevista il 13 gennaio alle 20:30 con Corrado d’Elia che andrà in scena con il suo Ludwig van Beethoven attraverso una combinazione di performance musicali e narrazioni a cura dello stesso Corrado D’Elia.