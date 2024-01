Papa Francesco è affaticato e non legge il discorso: “ho il respiro affannato”

StrettoWeb

Papa Francesco è affaticato, in seguito alla sua periodica infiammazione ai bronchi. Ricevendo in Udienza una Delegazione della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche, il Pontefice ha ammesso: “avrei da leggere un discorso lungo, ma ho il respiro un po’ affannato; vedete, ancora questo raffreddore che non se ne va! Mi prendo la libertà di consegnare il testo a voi così che lo leggiate”.

Bergoglio non ha dunque letto il discorso, è già capitato altre volte che consegnasse il discorso preparato per la sua impossibilità a leggerlo. L’ultima volta la scorsa settimana, incontrando un gruppo di comunicatori francesi: “io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un po’ di bronchite”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.