Palmi, nuovi percorsi di marketing e turismo all’Einaudi-Alvaro

L’introduzione del percorso quadriennale per l’istituto tecnico-economico permette agli istituti tecnici del nostro Paese di adeguarsi agli standard europei e di presentare agli studenti un’offerta formativa capace di inserirli proficuamente nel circuito domanda-offerta di un mercato del lavoro sempre più competitivo. Anche all’Einaudi-Alvaro di Palmi, con le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025, si avviano gli indirizzi “amministrazione, finanza e marketing” e “tecnico del turismo”. Si tratta di diplomi quadriennali che permettono, come i percorsi quinquennali tradizionali, l’iscrizione a qualsiasi percorso universitario ma garantiscono una corsia preferenziale verso gli ITS Academy, gli Istituti tecnologici superiori che costituiscono l’ossatura dell’alta formazione tecnologica attraverso scuole di eccellenza post diploma diffuse su tutto il territorio nazionale e che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore.

Gli ITS Academy, punta di eccellenza della formazione tecnologica in Italia, inseriscono i curricoli formativi dei propri allievi in un database immediatamente consultabile dalle aziende e garantiscono quindi un elevatissimo tasso di occupazione ai propri allievi. È dunque un percorso altamente professionalizzante e di sicuro sbocco occupazionale quello che dal diploma tecnico economico conduce agli ITS Academy e al lavoro presso imprese ad alto impatto tecnologico nei settori in crescita del nostro sistema produttivo, tra cui proprio quelli dedicati al marketing, all’internazionalizzazione delle imprese, al turismo, all’ospitalità e al wellness.

Il percorso di studi dell’ITE “Einaudi-Alvaro”, attraverso i due nuovi indirizzi, prevede percorsi di eccellenza basati su una didattica innovativa, caratterizzata da percorsi PCTO estremamente potenziati e da stage formativi presso le imprese del territorio, nazionali e internazionali, dall’acquisizione del know how necessario all’avvio di una start up e della sensibilità imprenditoriale. Oltre a ciò, i corsi puntano al potenziamento delle competenze informatiche, allo studio sistematico delle materie tecnico-professionali, alla piena padronanza della lingua inglese e all’acquisizione delle soft skills fondamentali per il futuro dei nostri giovani studenti.

