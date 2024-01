Palmi in lutto per la morte di Gino D’Agostino: addio al noto pescatore

StrettoWeb

“Ieri è venuto a mancare il caro giovane palmese Gino D’Agostino. Il Gruppo Ufficiale Città di Palmi si stringe al dolore della Famiglia per la grave e prematura perdita. Sentite condoglianze“. Questo il post pubblicato oggi sul gruppo Facebook di Palmi in ricordo di Gino D’Agostino, giovane palmese la cui passione per il mare e per la pesca coltivata fin dall’infanzia lo hanno fatto diventare Brand ambassador di Shimano Italia.

Gino era specialista della traina con il vivo e si è dedicato a varie discipline come tai rubber, jigging, bolentino in tutte le sue varianti. Ha collaborato con l’area tecnica di BKK Italy, nei test dei prototipi e lo sviluppo delle nuove attrezzature.

Molti i ricordi commossi sui social per Gino D’Agostino, dei quali riportiamo uno dei più significativi: “Qualche giorno fa ci hai detto “ora mi metto in pausa dai social, voglio dedicarmi a me, devo sconfiggere con tutte le mie forze questo male, quando mi riprenderò scriverò un post e dirò a tutti quelli che mi conoscono che ho vinto io. Purtroppo non lo hai potuto scrivere, lo stiamo facendo noi per te!!!! Hai vinto Gino perché sei stato un grande lottatore fino alla fine, conservando le caratteristiche che da sempre ti hanno contraddistinto: rispetto, rigore e riservatezza. Adesso prendi la tua barca e solca il tuo amato mare arriva all’infinito e da lì sarai presenza costante per la tua adorata famiglia. Ciao Gino“.

