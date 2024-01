Il Pallone d’Oro di Serie C 2023, il sondaggio per eleggere il miglior calciatore: come fare per votare

StrettoWeb

In occasione dell’assegnazione del Pallone d’Oro, Time2play, blog che realizza ricerche e approfondimenti su argomenti di attualità sportiva, lancia un sondaggio nazionale rivolto a tifosi, appassionati e giornalisti sportivi italiani per stilare la classifica del Pallone d’Oro della Serie C ed eleggere il miglior calciatore del 2023 tra le 60 squadre partecipanti al torneo. L’obiettivo è conoscere le opinioni degli esperti e appassionati della ex Lega Pro, coloro che, per ragioni legate ad un proprio interesse personale o per dovere professionale, seguono direttamente sui campi le vicende delle squadre del terzo campionato italiano.

Come fare per partecipare al sondaggio: ci sono anche Messina e Crotone

Anche le rose di Messina e Crotone partecipano al sondaggio sul Pallone d’oro della Serie C. Per votare, è possibile esprimere le proprie preferenze a questo link: https://time2play.com/it/blog/pallone-doro-migliori-calciatori-della-serie-c/.

Il regolamento per eleggere il miglior giocatore di Serie C

I calciatori sono stati suddivisi per ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante), per squadra e per Lega di appartenenza. I dati raccolti verranno elaborati per individuare i migliori di ciascun ruolo e i migliori in assoluto, sia in relazione alla squadra che alla Lega, e infine in relazione al campionato di Serie C nel suo complesso. I parametri di valutazione sono le presenze, i gol e i cartellini.

Considerato l’elevato numero di giocatori presenti nelle rose, le opinioni verranno raccolte in 4 diverse fasi. Nella prima fase si acquisiranno i dati relativi ai giocatori del Girone A, seguirà il Girone B, e infine il terzo Girone. Parteciperanno all’ultima fase del sondaggio i 10 atleti di ogni Lega che hanno ricevuto più preferenze e tra questi verrà votato il miglior calciatore di Serie C del 2023.

In ciascuna fase, i partecipanti possono scegliere liberamente le squadre per cui votare ed esprimere una preferenza per ogni ruolo. Non è possibile invece partecipare più volte al sondaggio per una stessa squadra. Il sondaggio è anonimo, non vengono raccolti dati personali di alcun genere (nomi, cognomi, indirizzi email etc), a meno che non vengano volontariamente indicati nel questionario, con lo scopo di poter aggregare i dati.

Il calendario per esprimere le proprie preferenze è il seguente:

Girone A dal 30 Ottobre al 12 Novembre

Girone B dal 27 Novembre al 13 Dicembre

Girone C dal 09 Gennaio al 21 Gennaio

Fase finale dal 22 Gennaio al 04 Febbraio

Al termine di ogni fase verranno pubblicati i risultati delle risposte ricevute con tutti i dettagli sui dati raccolti.

