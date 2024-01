Il Palermo stecca alla prima dell’anno: il Cittadella passa per 2-0 nello scontro playoff

StrettoWeb

Stecca il Palermo alla prima del 2024. La sfida playoff in casa del Cittadella va ai veneti, in serie positiva da mesi e al terzo posto solitario. Al Tombolato, alla prima dell’anno, finisce 2-0 per i padroni di casa. Dopo gli 8 punti nelle ultime quattro di fine anno scorso, dunque, i rosanero tornano nuovamente a perdere, rimanendo inchiodati al settimo posto.

La partita si decide con due gol per tempo. A sbloccarla è Pandolfi alla mezz’ora. Qualche minuto dopo Stulac si becca il primo giallo. E si rivela decisivo. A inizio ripresa infatti si becca anche il secondo e viene espulso, finendo sotto la doccia con largo anticipo. Questo spiana la strada ai granata, che raddoppiano nel finale con Vita.

Risultati Serie B, 20ª giornata

Como show: poker allo Spezia e secondo posto per la squadra guidata da Fabregas da qualche settimana. Tris Bari alla Ternana, Brescia corsaro a Modena.

Bari-Ternana 3-1

Cittadella-Palermo 2-0

Como-Spezia 4-0

Modena-Brescia 1-2

Sudtirol-Feralpisalò 1-0

Classifica Serie B

Parma 41 Como 38 Cittadella 36 Venezia 35 Catanzaro 33 Cremonese 32 Palermo 32 Modena 28 Brescia 28 Bari 26 Sampdoria 23 Sudtirol 23 Reggiana 23 Pisa 22 Cosenza 21 Lecco 20 Ternana 18 Ascoli 17 Spezia 17 FeralpiSalò 14