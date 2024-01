Incredibile a Palermo, rimprovera automobilista che entra nell’isola pedonale e lui lo investe

StrettoWeb

Follia a Palermo dove un uomo ha investito un pedone per futili movitivi. Ha detto ad un automobilista che non poteva entrare con la vettura nell’isola pedonale a piazza San Domenico, ma il guidatore per tutta risposta lo avrebbe investito prima di scappare.

La vittima, che ha presentato denuncia ai carabinieri, è stata trasportata all’ospedale Civico in ambulanza riportando contusioni per fortuna non gravi E’ rimasta ferita anche la compagna che era con lui, scaraventata a terra dall’automobilista mentre faceva inversione.