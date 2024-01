Palermo omaggia il cane Aron con un monumento alla sua memoria

StrettoWeb

“Ringraziamo il sindaco Roberto Lagalla e tutta l’amministrazione comunale di Palermo per aver accolto la proposta dell’imprenditore salentino Emilio Colaci, già noto per le sue importanti opere di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, di realizzare nel capoluogo un grande monumento da dedicare ad Aron e a tutti gli animali vittime di violenza. Il monumento avrà un’altezza di circa 4 metri e racchiuderà al suo interno la tipica simbologia del progetto “HORA PACIS”, con cui l’azienda salentina si propone di tramutare in opera d’arte la parola di Don Tonino Bello, accostandola ad un elemento storico come quello dell’orologio da torre”.

“Qui trova ampio accoglimento il tema della violenza sugli animali che si esprimerà in una raffigurazione ispirata all’argomento e che sarà pubblicata con comunicato ufficiale la prossima settimana, occasione in cui sarà reso noto anche il posto dove sarà installata l’opera. L’opera sarà costituita da due elementi principali: uno raffigurerà l’amore per gli animali e l’altro un grande orologio da torre, tipico elemento dei progetti “HORA PACIS”. L’opera sarà interamente sponsorizzata da aziende che unendosi a questa causa vogliono diventarne parte attiva dando il loro contributo”.

