Palermo, si apre il calciomercato in entrata: ufficiale il giovane Filippo Ranocchia

Si apre ufficialmente, a oltre due settimane dal gong, il calciomercato in entrata del Palermo. Il club rosanero ha infatti annunciato l’arrivo del centrocampista Filippo Ranocchia. Colpo in prospettiva, per i siciliani, che prelevano dalla Juventus – a titolo definitivo – un classe 2001. Non sarà – ma si era capito – una sessione movimentata per la società siciliana, che ha speso tanto in estate confermando Corini nonostante le difficoltà. L’obiettivo di City Group è investire e programmare, senza rivoluzioni ai primi problemi. Il progetto spagnolo del Girona, d’altronde, insegna.

Chi è Filippo Ranocchia, il nuovo centrocampista del Palermo

Tornando a Ranocchia, il nuovo calciatore rosanero indosserà la maglia numero 14 e si lega al club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2028. Si tratta di un centrocampista dalle lunghe leve (186 cm), che nasce mezz’ala ma che può anche giocare tra le linee per via delle sue ottime abilità coi piedi, col dribbling e col tiro dalla lunga distanza. Cresciuto al Perugia, ha esordito nei Prof con la Juventus Under 23, prima del debutto in Serie B col Vicenza. L’anno scorso la prima in A col Monza, nella prima parte di questa stagione invece ha totalizzato 9 presenze con l’Empoli.

